Niger School Attack: St. Mary Releases Names Of 265 Victims

The Catholic Bishop of Kontagora Diocese and Proprietor of St. Mary’s Catholic Primary and Secondary School, Papiri, Agwara Local Government Area of Niger State, has released the names of the remaining two hundred and sixty-five persons still in captivity.
According to the list released by the Bishop, who is also the Chairman, Christian Association of Nigeria (CAN), Niger State chapter, the adults are five teachers and seven non-teaching staff, making twelve.
New Telegraph recalls that the list of the fifty pupils who escaped was released on Sunday, November 23, and they have since reunited with their parents.
The total summary is 12 Staff, 14 Secondary students, 239 Nursery and Primary pupils, making a total of 265.
Below is the list of those still in captivity:
Teachers & Non-Academic Staff
1. Bitrus Yohanna Teacher
2. Cyril Bagudu, Teacher
3. Mercy Yohanna Teacher
4. Justina Yakubu Teacher
5. Yohanna Daniel Dogonyatro Teacher
6. Agnes Joseph Non-Academic staff
7. Anna Terry Non-Academic staff
8. Terry Francis Non-Academic staff
9. Emmanuel Ibrahim Non-Academic staff
10. Godwin James Non-Academic staff
11. Lydia Andrew Non-Academic staff
12. Hannatu Bulus Non-Academic staff
Below is the list of Secondary Students
1. Amos kiloybas JSS 1
2. Onah Benedict JSS 1
3. Bulus Ezra JSS 1
4. Anthony Linus JSS 2
5. Dauda Zacharia JSS 2
6. Bulus Gustave JSS 2
7. Ejeh Mathew JSS 3
8. Iliya John JSS 3
9. Joshua Philip JSS 3
10. Samaila Habila JSS 3
11. Simon Christopher SS 1
12. Yohanna Cephas SS 2
13. Christopher Justice SS 3
14. Samuel Michael SS 3
Below is the list of those in Nursery & Primary Pupils
1. Natherniel Andrew Nursery 1
2. Shalom Terry Nursery 1
3. Ajikovi Andrew Nursery 1
4. Zacharia Sabastine Nursery 1
5. John Lois Nursery 1
6. Yohanna Veronica Nursery 1
7. Emmanuel Ibrahim Nursery 1
8. Ayuba Linus Nursery 2
9. Bulus Christopher Nursery 2
10. Ibrahim Micah Nursery 2
11. Joshua Dogara Nursery 2
12. Marcus Stephen Nursery 2
13. Samuel Peter Nursery 2
14. Simon Wisdom Nursery 2
15. Yahaya Vincent Nursery 2
16. Yakubu Yahaya Nursery 2
17. Yohanna Micah Nursery 2
18. Ibrahim Agnes Nursery 2
19. Musa Celestina Nursery 2
20. Timothy Rejoice Nursery 2
21. Serah James Nursery 2
22. Tanko Bitrus Nursery 2
23. Christopher Yunusa Nursery 2
24. Julius Dimas Nursery 2
25. Godwin Sunday Nursery 2
26. Joseph Samuel Nursery 2
27. Silas Timothy Nursery 2
28. Habila Bulus Nursery 2
29. Anthony Godwin Nursery 2
30. Alheri Sunday Nursery 2
31. Lovina Samuel Nursery 2
32. Naomi Zacharia Nursery 2
33. Goodness Elisha Nursery 2
34. Habiba Sunday Nursery 2
35. Redeemer Iliya Nursery 2
36. Joy Ibrahim Nursery 2
37. Rejoice Luka Nursery 2
38. Sarah Luka Nursery 2
39. Samson Luka Nursery 2
40. Amos Gabriel Primary 1
41. Ayuba Josiah Primary 1
42. Bitrus Linus Primary 1
43. Bulus Ayuba Primary 1
44. Hanna Daniel Primary 1
45. Ezekiel Shedrack Primary 1
46. Peter Julius Primary 1
47. Yakubu Joseph Primary 1
48. Philip Iliya Primary 1
49. Juliet Alex Primary 1
50. Patricia Ayuba Primary 1
51. Ishaya Libiya Primary 1
52. Simon Iliya Primary 1
53. Theresa Ibrahim Primary 1
54. Veronica Michael Primary 1
55. Patience Musa Primary 1
56. Victoria Sunday Primary 1
57. Gloria Yohanna Primary 1
58. Veronica Iliya Primary 1
59. Pius Yakubu Primary 1
60. Lois Samaila Primary 1
61. Nagode Augustine Primary 1
62. Abednego Ishaya Primary 1
63. Ayuba Blessed Primary 1
64. Emmanuel Cleopas Primary 1
65. Emmanuel Godwin Primary 1
66. Emmanuel Dauda Primary 1
67. Emmanuel Habila Primary 1
68. Jonathan Ishaku Primary 1
69. Michael Augustine Primary 1
70. Michael Sunday Primary 1
71. Mathew Nathaniel Primary 1
72. Samuel Philip Primary 1
73. Yohanna Ezra Primary 1
74. Yohanna Samson Primary 1
75. Yusuf Samson Primary 1
76. Yakubu Stephen Primary 1
77. Yakubu Caleb Primary 1
78. Yakubu Andrew Primary 1
79. Yakubu Pius Primary 1
80. Yohanna Caleb Primary 1
81. Habila Alheri Primary 1
82. Musa Helina Primary 1
83. Okoye Praise Primary 1
84. Patrick Felicity Primary 1
85. Samaila Blessing Primary 1
86. Samaila Lois Primary 1
87. Samuel Stephen Primary 1
88. Yunusa Margret Primary 1
89. Dauda Samaila Primary 1
90. Anthony Maikai Primary 1
91. Habila Micah Primary 1
92. Ishaku Mathew Primary 1
93. Joshua Nicodemus Primary 1
94. Musa Yusuf Primary 1
95. Yakubu Lazarus Primary 1
96. Ayuba Zafaniya Primary 1
97. Luka Musa Primary 1
98. Ishaku Anthony Primary 1
99. Yohanna Lawrence Primary 1
100. Michael Friday Primary 1
101. Yohanna Benjamin Primary 1
102. Anthony Philip Primary 2
103. Ezekiel Yahaya Primary 2
104. Samaila Jonathan Primary 2
105. Yohanna Emmanuel Primary 2
106. Yohanna Jonathan Primary 2
107. Philip Ishaya Primary 2
108. Emmanuela Amos Primary 2
109. Benedicta Anthony Primary 2
110. Murna Ezra Primary 2
111. Christiana Nuhu Primary 2
112. Blessing Musa Primary 2
113. Rose Peter Primary 2
114. Biskila Yahaya Primary 2
115. Hope Johnson Primary 2
116. Anthony Simon Primary 2
117. Bitrus Cephas Primary 2
118. Ezekiel Shedrack Primary 2
119. Ishaku Samuel Primary 2
120. Joshua Gabriel Primary 2
121. Joshua habila Primary 2
122. Miachael Imirya Primary 2
123. Nuhu Eli Primary 2
124. Sunday Philip Primary 2
125. Timothy Isah Primary 2
126. Yusuf Joel Primary 2
127. Samson James Primary 2
128. Habila S. Cephas Primary 2
129. Mathew Yahaya Primary 2
130. Mercy Daniel Primary 2
131. Patience Ezekiel Primary 2
132. Rose Iliya Primary 2
133. Rejoice Joshua Primary 2
134. Rita Markus Primary 2
135. Clementina Oluwasegun Primary 2
136. Blessing Paul Primary 2
137. Fibi Samuel Primary 2
138. Grace Sunday Primary 2
139. Roseline Markus Primary 2
140. Musa Nehemiah Primary 2
141. Yohanna Dominic Primary 2
142. Divine Yohanna Primary 2
143. Musa Shedrack Primary 2
144. Samson Sarah Primary 2
145. Dominic Sabina Primary 2
146. Ishaya Jonathan Primary 2
147. Daniel Anthony Primary 3
148. Njikonge Joseph Primary 3
149. Ezekiel Francis Primary 3
150. Isah Julius Primary 3
151. Ishaya Sunday Primary 3
152. Luka Ebenezer Primary 3
153. Luka Samaila Primary 3
154. Markus Peter Primary 3
155. Samuel Joseph Primary 3
156. Iliya Paul Primary 3
157. Madubueze Favour Primary 3
158. Theresa Zacharia Primary 3
159. Rebecca Bulus Primary 3
160. Justina Daniel Primary 3
161. Saraya Ezekiel Primary 3
162. Grace Irmiya Primary 3
163. Jannet Ishaku Primary 3
164. Naomi James Primary 3
165. Jannet John Primary 3
166. Veronica Luka Primary 3
167. Grace Mathew Primary 3
168. Happy Samaila Primary 3
169. Faith Yohanna Primary 3
170. Victoria Yohanna Primary 3
171. Agnes Yusuf Primary 3
172. Isa Julius Primary 3
173. Moses Simon Primary 3
174. Cikarfe Timothy Primary 3
175. Ezra Jonathan Primary 3
176. Irmiya Habila Primary 3
177. Iliya Dominic Primary 3
178. Magaji Mathew Primary 3
179. Amos Istifanus Primary 4
180. Chime Onyeaka Primary 4
181. Daniel Lawrence Primary 4
182. Ezekiel Cleopas Primary 4
183. Joel Philip Primary 4
184. Nuhu Genesis Primary 4
185. Peshe Yakubu Primary 4
186. Peter Irmiya Primary 4
187. Yakubu Omega Primary 4
188. Yohanna Linus Primary 4
189. Felicia Andrew Primary 4
190. Eunice Bitrus Primary 4
191. Victoria Bulus Primary 4
192. Onyebuchi Chime Primary 4
193. Felistina Dauda Primary 4
194. Rejoice Emmanuel Primary 4
195. Jessica Ishaku Primary 4
196. Sabina Ibrahim Primary 4
197. Blessing Luka Primary 4
198. Paulina Peter Primary 4
199. Felicia Musa Primary 4
200. Grace Yakubu Primary 4
201. Lawrence Yohanna Primary 4
202. Esther Yusuf Primary 4
203. Chikumachi Peter Jagaba Primary 4
204. Amos Yahaya Primary 4
205. Ayuba Zacharia Primary 5
206. Bulus Saminu Primary 5
207. Jeremiah Ezra Primary 5
208. Isah Jemilu Primary 5
209. Samuel Pius Primary 5
210. Samuel Stephen Primary 5
211. Iliya Dominic Primary 5
212. Donald Yusuf Primary 5
213. Agnes Amos Primary 5
214. Grace Emmanuel Primary 5
215. Blessing Joshua Primary 5
216. Suzanna Musa Primary 5
217. Dorcas Mathew Primary 5
218. Patience Yusuf Primary 5
219. Mary Yohanna Primary 5
220. Ruth Yakubu Primary 5
221. Goodness Daniel Primary 5
222. Lois Emmanuel Primary 5
223. Biskila Peter Primary 5
224. Daniel Caleb Primary 6
225. Emmanuel Amos Primary 6
226. Emmanuel Joseph Primary 6
227. Ishaya James Primary 6
228. Ishaya Shedrack Primary 6
229. Nufi Nathan Primary 6
230. Yohanna Christopher Primary 6
231. Yohanna Prosper Primary 6
232. Nwaolisa Chijioke Primary 6
233. Mathar Iliya Primary 6
234. Happy Jeremiah Primary 6
235. Precious Okoye Primary 6
236. Ketura Sunday Primary 6
237. Salomi Sunday Primary 6
238. Susan Zacharia Primary 6
239. Florence Michael Primary 6