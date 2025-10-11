New Telegraph

October 11, 2025
E - PAPER
CHANGE OF NAME
Menu
Facebook Twitter
October 11, 2025
E - PAPER
CHANGE OF NAME
Menu
Facebook
  1. Home
  2. Sports
  3. International Break UEFA…

International Break UEFA World Cup Qualifiers

Saturday

LATVIA VS ANDORRA (2:00)
GROUP K HUNGARY VS ARMENIA (5:00)
GROUP F NORWAY VS ISRAEL (5:00)
GROUP I PORTUGAL VS IRELAND (7:45)
GROUP F ESTONIA VS ITALY (7:45)
GROUP I SPAIN BS GEORGIA (7:45)
GROUP E BULGARIA VS TURKEY (7:45)
GROUP E SERBIA VS ALBANIA (7:45)

Sunday

SAN MARIO VS CYPRUS (2:00)
GROUP H SCOTLAND VS BELARUS(5:00)
GROUP C FAROE ISLANDS VS CZECHIA (5:00)
GROUP L NETHERLANDS VS FINLAND (5:00)
GROUP G CROATIA VS GIBRALTAR (7:45)
GROUP L DENMARK VS GREECE (7:45)
GROUP C LITHUANIA VS POLAND (7:45)
GROUP G ROMANIA VS AUSTRIA (7:45)

ASIAN WORLD CUP QUALIFIERS

Saturday

UNITED ARAB EMIRATES VS OMEN (6:15)
IRAQ VS INDONESIA (8:30)

INTERNATIONAL FRIENDLIES

CHILE VS PERU(12:00)
CANADA VS AUSTRALIA (12:30)
ARGENTINA VS VENEZUELA (1:00)

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet
fb-share-icon

Read Previous

Awka North LGA Endorses Soludo’s Second Term Bid
Read Next

Adebayor Relishes Opportunity To Play In Nigeria