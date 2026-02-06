New Telegraph

February 9, 2026
E - PAPER
CHANGE OF NAME
Menu
Facebook
  1. Home
  2. Business
  3. BAS Capital Acquires…

BAS Capital Acquires DOT Microinsurance

BAS Capital has announced its acquisition of DOT Microinsurance Limited, New Telegraph reports.

The public disclosure follows regulatory approvals, including the National Insurance Commission (NAICOM)’s No Objection for the restructuring of DOT Microinsurance’s shareholding, issued on August 7, 2025.

DOT Microinsurance Limited operates within Nigeria’s microinsurance sector, providing accessible risk protection to individuals and small businesses.

Join New Telegraph WhatsApp Channel

The acquisition supports BAS Group’s long-term strategy to build an inclusive, resilient financial services ecosystem across Africa.

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet
fb-share-icon

Read Previous

FCT Polls: FG Promises Adequate Deployment Of Security Personnel
Read Next

Kwara Attack: Tinubu Lacks Capacity To Handle Nigeria’s Security Challenges – ADC