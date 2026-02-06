BAS Capital Acquires DOT Microinsurance

BAS Capital has announced its acquisition of DOT Microinsurance Limited, New Telegraph reports.
The public disclosure follows regulatory approvals, including the National Insurance Commission (NAICOM)’s No Objection for the restructuring of DOT Microinsurance’s shareholding, issued on August 7, 2025.
DOT Microinsurance Limited operates within Nigeria’s microinsurance sector, providing accessible risk protection to individuals and small businesses.
The acquisition supports BAS Group’s long-term strategy to build an inclusive, resilient financial services ecosystem across Africa.
